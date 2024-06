Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag südwärts

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 148,48 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 148,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 147,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 56.197 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 16,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 19,02 Prozent Luft nach unten.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,42 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,67 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. EUR – ein Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,53 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

