Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 131,44 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 131,44 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 129,14 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,24 EUR. Zuletzt wechselten 564.605 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Gewinne von 31,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,52 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 165,00 EUR an.

Am 25.04.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

