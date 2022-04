AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:22 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 20,13 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 20,33 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 267.459 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.05.2021 (14,82 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,38 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 24.02.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 40,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 180,90 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 108,10 Millionen EUR.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2021 voraussichtlich am 24.02.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.02.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2022-Bilanz von AIXTRON SE.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 0,911 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

