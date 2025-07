AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Verlusten

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 15,65 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 15,65 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 15,38 EUR. Bei 15,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 186.529 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2024 markierte das Papier bei 22,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,03 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,188 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,39 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR im Vergleich zu 118,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,721 EUR je Aktie belaufen.

