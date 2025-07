AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 15,57 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 15,57 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 15,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,44 EUR. Bisher wurden heute 87.858 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 17.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,22 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 42,76 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 84,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,188 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,39 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.04.2025. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 112,53 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,721 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr verloren

AIXTRON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren verdient