AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag schwächer

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 17,99 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 17,99 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,98 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 193.354 AIXTRON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 121,73 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 0,06 Prozent sinken.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,403 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,56 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 25.04.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent auf 118,31 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,20 EUR je Aktie belaufen.

