AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Vormittag zu

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 21,73 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 21,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.756 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 83,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 17,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 21,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,388 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 27,70 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,36 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173,44 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,09 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

