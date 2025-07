AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 15,86 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 15,86 EUR. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 175.261 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.07.2024 erreicht. 40,10 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 87,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,188 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,39 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. AIXTRON SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,721 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

