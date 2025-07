AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

AIXTRON SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 16,18 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 16,18 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,21 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.373 AIXTRON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,02 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,09 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,188 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,39 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 112,53 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. AIXTRON SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,721 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

