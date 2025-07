AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 15,58 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 15,58 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,56 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 15,74 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.774 Stück gehandelt.

Am 17.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,22 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 42,62 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Mit Abgaben von 45,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,188 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 30.04.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,721 EUR je Aktie.

