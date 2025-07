Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Abschläge

NASDAQ 100-Performance

Der NASDAQ 100 im Performance-Check.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,28 Prozent auf 22.820,89 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,047 Prozent auf 22.895,30 Punkte an der Kurstafel, nach 22.884,59 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 22.669,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22.910,53 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,179 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.937,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18.257,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20.398,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,80 Prozent nach oben. Bei 23.051,87 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16.542,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,53 Prozent auf 453,52 USD), Tesla (+ 2,44 Prozent auf 318,35 USD), Warner Bros Discovery (+ 1,62 Prozent auf 12,23 USD), Arm (+ 1,60 Prozent auf 149,46 USD) und Amgen (+ 1,39 Prozent auf 296,58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen ASML (-10,68 Prozent auf 735,13 USD), Marvell Technology (-4,81 Prozent auf 68,93 USD), Constellation Energy (-4,24 Prozent auf 304,50 USD), Applied Materials (-4,13 Prozent auf 191,05 USD) und Micron Technology (-3,93 Prozent auf 115,39 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.462.355 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,582 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

