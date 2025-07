Schwacher Handel: S&P 500 am Mittag leichter

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 gönnt sich am Mittwochmittag eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel

Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,03 Prozent tiefer bei 6.241,96 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 48,804 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,227 Prozent höher bei 6.257,91 Punkten in den Handel, nach 6.243,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6.201,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.261,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,211 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.033,11 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.04.2025, den Stand von 5.275,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2024, wurde der S&P 500 mit 5.667,20 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6.302,04 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Johnson Johnson (+ 6,75 Prozent auf 165,65 USD), Omnicom Group (+ 3,36 Prozent auf 73,16 USD), Global Payments (+ 3,25 Prozent auf 80,13 USD), Prologis (+ 3,18 Prozent auf 112,08 USD) und Interpublic Group of Cos (+ 3,02 Prozent auf 24,92 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Applied Materials (-4,13 Prozent auf 191,05 USD), Teradyne (-4,05 Prozent auf 89,26 USD), Universal Health Services (-4,05 Prozent auf 169,78 USD), Micron Technology (-3,93 Prozent auf 115,39 USD) und Monolithic Power Systems (-3,86 Prozent auf 689,91 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 16.462.355 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3,582 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net