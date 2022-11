AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Vormittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 3,3 Prozent auf 25,72 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 25,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,60 EUR. Zuletzt wechselten 50.042 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 29,37 EUR markierte der Titel am 25.10.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 12,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2022 Kursverluste bis auf 15,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 69,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,00 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 88,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,880 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst

AIXTRON-Aktie verliert dennoch: AIXTRON profitiert von hoher Nachfrage - Ausblick angehoben

Infineon-Aktie, AIXTRON-Aktie und Co. unter Druck: Chipwerte durch schlechte Branchennews belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE