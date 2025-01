AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag mit Verlusten

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 14,90 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 14,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 14,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,17 EUR. Bisher wurden heute 247.365 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 03.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 59,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,73 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 14,56 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,374 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,19 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,27 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 156,33 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 164,99 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

