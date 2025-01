AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 14,97 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 14,97 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,17 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 398.270 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,22 EUR) erklomm das Papier am 03.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 148,63 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,96 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,374 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 21,19 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.10.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 156,33 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte AIXTRON SE am 04.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

