AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:22 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 23,98 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,57 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 24,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 376.876 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 26,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 9,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 14,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,81 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,86 EUR.

Am 24.02.2022 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 265,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 180,90 EUR, während im Vorjahreszeitraum 49,50 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte AIXTRON SE am 05.05.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 27.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,985 EUR je Aktie.

