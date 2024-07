AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 18,41 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 18,41 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 18,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 302.914 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Gewinne von 116,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 17,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 2,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,403 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 30,56 EUR.

Am 25.04.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 118,31 Mio. EUR gegenüber 77,23 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

