AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 09:22 Uhr 1,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 24,52 EUR. Bei 24,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 21.175 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,60 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,82 EUR. Mit einem Kursverlust von 64,17 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,86 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 24.02.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,04 EUR im Vorjahresvergleich. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 180,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 265,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 05.05.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,985 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

April 2022: Experten empfehlen AIXTRON SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Erste Schätzungen: AIXTRON SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE