AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Freitagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 15,82 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 15,82 EUR ab. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 183.495 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,22 EUR erreichte der Titel am 17.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 40,50 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,189 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,39 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,726 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

