AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 15,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 15,80 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,96 EUR an. Bei 15,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 290.187 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 22,02 EUR markierte der Titel am 01.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 28,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 86,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,188 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,39 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.04.2025. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR im Vergleich zu 131,78 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte AIXTRON SE am 31.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,721 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Chiptitel erholen sich von ASML-Dämpfer - Goldman und TSMC machen Mut

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht