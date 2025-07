AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Mittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 15,36 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 15,36 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,31 EUR. Zuletzt wechselten 236.563 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 43,36 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 44,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,188 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,39 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. AIXTRON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,721 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

