AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 15,35 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 15,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,18 EUR. Bei 15,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 427.847 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,188 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,39 EUR.

Am 30.04.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR im Vergleich zu 118,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,721 EUR je Aktie aus.

