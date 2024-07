AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Mittwochnachmittag zu

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 18,67 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 18,67 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 19,09 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 409.326 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 113,72 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,88 EUR am 02.07.2024. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 4,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,399 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 25.04.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

