AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 15,12 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 15,12 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,89 EUR aus. Bei 15,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 144.763 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 163,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.09.2024 Kursverluste bis auf 14,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,49 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,388 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,44 EUR an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX schlussendlich im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt ab