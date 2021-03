AIXTRON SE-Aktie aktuell: AIXTRON SE fester

Werbung

Heute im Fokus

DAX fällt weiter -- Asiens Börsen schließen uneinig -- Allianz mit weniger Gewinn - VW beschleunigt Wandel zur E-Mobilität -- Nordex setzt mehr um als geplant -- Slack, Sixt, RWE im Fokus

Bund zahlt Atomkonzernen Milliarden an Entschädigung. JPMorgan hebt Cisco auf 'Overweight'. Chinesische Firmenkäufe in Europa auf Achtjahrestief . GEA-Aktie freundlich in schwachem Marktumfeld. Powell äußert sich zurückhaltend über Anstieg der Kapitalmarktzinsen. Spanien will mit VW-Tochter Seat gemeinsames Batteriewerk. Porsche verzeichnet Absatzschub.