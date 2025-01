AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Montagvormittag Boden gut

So bewegt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 15,16 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 15,16 EUR zu. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,17 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.668 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,69 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 142,02 Prozent. Bei 12,73 EUR fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 16,03 Prozent Luft nach unten.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,374 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,19 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156,33 Mio. EUR – eine Minderung von 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 164,99 Mio. EUR eingefahren.

Am 04.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

