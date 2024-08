AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 19,43 EUR nach.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 19,43 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 19,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,84 EUR. Zuletzt wechselten 229.144 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 51,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 17,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 8,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,388 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,70 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 25.07.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 173,44 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 131,78 Mio. EUR.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen. Am 30.10.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

