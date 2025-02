AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 13,48 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 13,48 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,51 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,48 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.363 Stück gehandelt.

Am 16.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,18 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 168,40 Prozent zulegen. Bei 12,69 EUR fiel das Papier am 27.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,381 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,24 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,25 Prozent auf 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 164,99 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

