AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Mittwochnachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 12,67 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 12,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 247.623 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 24,18 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 47,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 33,28 Prozent Luft nach unten.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,292 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,719 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

