AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 12,72 EUR zu.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 12,72 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,90 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173.176 AIXTRON SE-Aktien.

Am 17.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,17 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,292 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,39 EUR.

Am 30.04.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 112,53 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,719 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

April 2025: Experten empfehlen AIXTRON SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

AIXTRON-Aktie springt an: AIXTRON hält an Jahresprognose fest - Auftragseingang zieht an