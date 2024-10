AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 15,05 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 15,05 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 573.352 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 165,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 13,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,387 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,97 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 25.07.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2024 aus.

