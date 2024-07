AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 21,65 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 21,65 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 21,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 562.690 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 84,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 17,88 EUR fiel das Papier am 02.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,44 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,388 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,27 EUR.

Am 25.04.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 118,31 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 53,19 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte AIXTRON SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,16 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

