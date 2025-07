AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 16,00 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 16,00 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,12 EUR an. Bei 16,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 8.761 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2024 bei 22,22 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 27,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 47,19 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,189 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,39 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.04.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,726 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

