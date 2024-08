AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag im Minus

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 18,47 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,5 Prozent auf 18,47 EUR ab. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 18,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 232.543 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 115,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,388 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 27,70 EUR angegeben.

AIXTRON SE veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

