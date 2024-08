AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 18,81 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 18,81 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 18,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,07 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 350.291 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 112,12 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2024 Kursverluste bis auf 17,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,388 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 25.07.2024 vor. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,36 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. AIXTRON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

