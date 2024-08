AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 18,98 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 18,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 18,93 EUR. Bei 19,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 22.935 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,17 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,82 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,388 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,70 EUR an.

Am 25.07.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,36 EUR je Aktie genauso viel verdiente. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 131,78 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

