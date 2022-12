AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE wird am Mittag ausgebremst

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:04 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 30,89 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 30,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 89.718 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,21 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 4,10 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,20 EUR fiel das Papier am 22.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 103,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,00 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 27.10.2022 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,87 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,70 EUR in den Büchern standen.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,880 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

