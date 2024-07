AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 20,73 EUR nach oben.

Um 09:03 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 20,73 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 20,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,68 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 22.980 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,88 EUR am 02.07.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 13,77 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,388 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,27 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 118,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR umgesetzt.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,16 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

