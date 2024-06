AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Dienstagmittag schwächer

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 22,46 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 22,46 EUR ab. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 22,40 EUR. Bei 22,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 128.087 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,72 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,403 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,91 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,19 Prozent auf 118,31 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

