AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr bei 24,39 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,59 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 24,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 132.000 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2022 bei 28,18 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 13,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 05.05.2022. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 88,59 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 78,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 49,50 EUR umsetzen können.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,825 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

