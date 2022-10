AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag Verlust reich

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 24,42 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 23,76 EUR ein. Bei 24,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 299.918 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2022 bei 28,18 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 13,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 60,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 28,50 EUR.

Am 28.07.2022 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,48 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 107,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,50 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.10.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 26.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,860 EUR je Aktie aus.

