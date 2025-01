AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 13,95 EUR nach oben.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 13,95 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,24 EUR. Zuletzt wechselten 646.643 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 36,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 163,11 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,376 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,24 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156,33 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte AIXTRON SE am 04.03.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

