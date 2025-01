AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag höher

Kurs der AIXTRON SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 14,56 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 14,56 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,79 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.281 AIXTRON SE-Aktien.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,69 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 152,08 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,73 EUR am 21.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,379 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,24 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.10.2024 vor. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,25 Prozent auf 156,33 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 04.03.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

