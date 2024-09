AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 16,29 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 16,29 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 16,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.730 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 144,95 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 15,14 Prozent sinken.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,388 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,23 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

