AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Dienstagvormittag ins Minus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 13,75 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 13,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 13,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.566 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 22,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,15 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 38,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,192 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 30.04.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR im Vergleich zu 118,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,725 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

