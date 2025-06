AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 13,64 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 13,64 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 308.611 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Gewinne von 66,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,192 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,39 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 112,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,89 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,725 EUR je Aktie belaufen.

