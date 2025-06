AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 13,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 13,40 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,48 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.908 AIXTRON SE-Aktien.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 40,97 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 58,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,192 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,39 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 112,53 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,31 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,725 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bodenbildungsversuch: Aktien von AIXTRON und Siltronic stark

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen