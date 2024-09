AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 15,89 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 15,89 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,72 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.165 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 60,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 13,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,388 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 26,23 EUR.

Am 25.07.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

