AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 18,92 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 18,92 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,04 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100.521 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 52,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 17,00 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 10,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,388 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,70 EUR.

Am 25.07.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 31.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2024 aus.

