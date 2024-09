AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 15,84 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 15,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,84 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,00 EUR. Bisher wurden heute 36.164 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Mit einem Zuwachs von 151,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,82 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 12,75 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,389 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 26,23 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 131,78 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX